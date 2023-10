CORRIDONIA Tenta un furto in un supermercato, scoperto e bloccato da un carabiniere fuori servizio. L’autore, un 26enne romeno, è stato denunciato. Ha invece 20 anni il giovane che ha raggirato un 64enne corridoniano con la truffa dello specchietto. In generale è di un arresto e nove denunce (di cui tre per rissa) il bilancio dell’attività svolta nel fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Macerata, guidata dal tenente colonnello Giorgio Picchiotti.

L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della Stazione di Corridonia nei confronti di un 55enne, condannato a 3 anni, 7 mesi e 22 giorni per delitti contro il patrimonio e in materia di armi commessi tra maggio e luglio 2022. Ora è in carcere a Fermo. Sempre a Corridonia un 26enne romeno senza fissa dimora è stato denunciato per tentato furto aggravato ai danni di un supermercato del centro. Il giovane era stato notato da un sottufficiale della locale stazione in quel momento libero dal servizio, mentre asportava della merce dagli scaffali e li nascondeva in uno zaino. Il militare è subito intervenuto bloccando lo straniero e, con l’aiuto di una pattuglia del Nor, lo ha perquisito: nello zaino c’erano penne, gel per capelli, confezioni di crema per il viso, per un valore di 300 euro circa. La refurtiva è stata restituita al gestore del supermercato che ha poi denunciato il ladro, condizione necessaria per il deferimento alla Procura per tentato furto aggravato.

Da Siracusa alle Marche

È invece stato deferito per truffa un 20enne, già noto alle forze dell’ordine, della provincia di Siracusa. Alcuni giorni fa un 64enne di Corridonia, mentre stava percorrendo in auto via Santa Croce, aveva avvertito un urto sulla carrozzeria. Poco dopo lo aveva raggiunto il 20enne a bordo di un’auto, lo aveva accusato di avergli danneggiato lo specchietto e aveva preteso il risarcimento diretto del danno, senza l’intervento delle assicurazioni. La vittima aveva consegnato quello che aveva, 20 euro, realizzando dopo di essere stato truffato. Dopo la denuncia i carabinieri hanno effettuato accertamenti mirati che hanno portato al deferimento del 20enne. A Montefano invece, tre 20enni sono stati denunciati per la rissa avvenuta la sera del 7 settembre scorso. I carabinieri della locale stazione, venuti a conoscenza di quanto accaduto, avevano avviato le indagini individuando i partecipanti attivi alla scazzottata: i tre, tutti 20enni del posto, si erano affrontati con calci e pugni e in due erano finiti al pronto soccorso di Recanati per delle lievi ferite al volto (5 giorni di prognosi). Per quanto riguarda i controlli su strada, invece, sono state 5 le patenti ritirate: un 44enne alla guida di una Mercedes Classe A fermato (di notte) in via Falcone a Macerata aveva un tasso alcolemico pari a 1,09 grammi per litro, mentre un 43enne della provincia di Fermo fermato a Monte San Giusto mentre era alla guida di una Fiat Punto aveva un tasso di 0,85 grammi per litro. Anche per lui è scattato il ritiro della patente e la segnalazione in Procura per guida in stato di ebbrezza. Stessa sorte per un 25enne di Macerata e un 24enne di Mogliano controllati, due notti fa, in differenti circostanze, in via Leopardi a Macerata e a Mogliano alla guida di una Volkswagen Golf e una Fiat Punto: avevano rispettivamente a 1.09 e 0,91 grammi per litro.

La contestazione



Per un 51enne di Morrovalle e un 40enne di Treia è invece scattata la contestazione amministrativa: il primo era stato fermato in via Cavour di Macerata (0,79 g/l), alla guida di una Fiat Punto; il secondo sulla SP 77 a Montecassiano alla guida del suo Fiat Doblò (0,76 g/l). Entrambi sono stati sanzionati (724 euro), con la decurtazione di 10 punti ed il ritiro della patente per un periodo dai 3 ai 6 mesi.