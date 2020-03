Tamponamento tra camion sulla Valdichienti, superstrada chiusa un'ora e mezza

CORRIDONIA – Tamponamento tra due mezzi pesanti lungo la superstrada, lunghe code e traffico paralizzato. Chiusa per un'ora e mezza la corsia in direzione monti, disagi per gli automobilisti. L'incidente è avvenuto nella mattinata, pochi minuti prima delle 10, lungo la superstrada Valdichienti, all'altezza dello svincolo per Corridonia, chilometro 92,500. Per cause che sono in corso di accertamento da parte di una pattuglia della polizia stradaleun tir si è scontrato con un camion. Immediatamente sono scattati i soccorsi.

Fortunatamente, nessuno dei due conducenti coinvolti è rimasto ferito in maniera seria in seguito all'incidente. La carreggiata in direzione Ovest è stata chiusa temporaneamente per consentire le varie operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei due mezzi pesanti coinvolti nel sinistro.

