CORRIDONIA «Mollo tutto e scappo in Sud America». Quante volte lo abbiamo sentito dire, nella maggior parte dei casi per ridere? Francesco Cuccioletta, 44 anni, e Sara Bartolacci, 41 anni, hanno deciso di farlo sul serio. Partiranno il 7 dicembre alla volta di Montevideo, capitale dell’Uruguay, dove recupereranno la loro moto e partiranno per un tour on the road dell’America Latina. La passione dei viaggi i due ce l’hanno sempre avuta e hanno deciso di provare a farne anche un lavoro: gireranno tra Uruguay, Argentina, Cile, Bolivia e via discorrendo, senza tappe ben precise, documentando la loro vita quotidiana sul loro canale Youtube.

«Io lavoro da vent’anni come progettista di stampi al Gruppo Meccaniche Luciani – spiega Francesco – vent’anni di un lavoro che mi piace, ma che alla lunga ti vede stare cinque giorni a settimana seduto davanti al pc con la solita routine. La passione per i viaggi, specialmente in moto con lo zaino in spalla, ci ha accomunato fin da ragazzi, abbiamo toccato tutti i continenti ma sempre stando fuori per periodi limitati, per il fatto di dover rientrare a lavoro. Noi non volevamo aspettare la pensione per avere tutto il tempo che volevamo per fare ciò che ci piace di più. Così abbiamo deciso di prendercelo, il tempo che ci serve». Sia Francesco che Sara (impiegata alla profumeria Clementi) hanno quindi deciso di licenziarsi e partire alla volta del Sud America, che gireranno in sella alla loro moto. Ma abbandonare tutto per viaggiare per il mondo costa, anche andando in giro sempre con lo zaino in spalla.

«Oltre a viaggiare, ho la passione delle foto e dei video – aggiunge Francesco – e da un paio d’anni ho iniziato a condividere i nostri contenuti sui social, in particolare su Youtube. L’ho fatto per due anni nel tempo libero e qualche guadagno, con le pubblicità di Google, lo portiamo a casa. Ma per fare di più bisogna dedicargli maggiore impegno e torniamo al discorso del tempo da avere a disposizione. Per cui cercheremo di finanziarci facendo crescere il nostro canale raccontando passo dopo passo le avventure che vivremo». Franksaffair, questo il nome del canale Youtube dove negli anni la coppia corridoniana ha postato i contenuti legati ai loro viaggi, al momento di scrivere ha oltre 21mila followers, per circa 4 milioni di visualizzazioni complessive. Non male, ma servono numeri ben maggior per essere a tutti gli effetti degli Youtubers che possano tirare avanti soltanto coi frutti delle loro produzioni.



«Per alcuni è una follia, per noi è un sogno – continua Francesco – sappiamo che sarà molto difficile, ma non ci siamo dati dei vincoli. Vogliamo innanzitutto viaggiare con lentezza, ai nostri ritmi. E poi, se e quando vedremo che stiamo andando in difficoltà a livello economico, torneremo a casa». Nei giorni scorsi i due hanno lasciato la moto a Milano, da dove questa partirà per un lungo viaggio che, passando per mare, la farà arrivare a Montevideo a metà dicembre. Qui la recupereranno e partiranno per un coast to coast che, tagliando l’Argentina e valicando le Ande, li farà arrivare in Cile. Da qui saliranno verso Nord in direzione Bolivia e poi… chissà. «Abbiamo preso il volo di ritorno per il 7 agosto 2023 perché si sposa la sorella di mia moglie e lei le farà da testimone, ma lo abbiamo fatto più che altro perché prendere un volo andata e ritorno è più conveniente che fare solo andata – conclude Francesco – in realtà noi non ci siamo posti limiti: magari torniamo dopo un mese, magari fra un anno o ancora rientriamo per il matrimonio e poi ripartiamo, non necessariamente per il Sud America».