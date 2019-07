Francesca, a 34 anni molla il lavoro sicuro in farmacia e stravolge la sua vita

di Lucia Russo

CASTELFRANCO -per portare cure nell'ospedale di Rumbeck. La 34enneede, nella giornata di oggi prende l'aereo alla volta della cittadina di Rumbeck, tra le più fragili del Sudan. «Lavorare in farmacia è un bel lavoro afferma però mi sono resa conto che non faceva più per me. Ero in cerca di nuovi stimoli, un nuovo contatto con le persone, con nuove culture: ho scelto di partire per la Tanzania, per vedere se quella della cooperante era una nuova vita, che potesse fare per me. Lì ho conosciuto un nuovo mondo, fatto di italiani espatriati e di locali, che si impegnano per migliorare le condizioni di salute di chi ha