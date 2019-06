Ubriaco insulta i passanti e aggredisce i carabinieri Marocchino nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - Il marocchino di 42 anni B.A. ha vissuto ieri 31 maggio un pomeriggio esagerato in città. Una pattuglia del 112 nel transitare attorno alle 14.30 in via Volpato ha notato una persona di coloreInevitabile per i carabinieri fermasi così da valutare la situazione e identificare ll soggetto che, in, alla vista delle divise ha reagito nel peggiore dei modi: con un’. Per fermare l’esagitato hanno i militari hanno dovuto ricorrere alloBloccato il soggetto e identificato in caserma nel marocchino B.A. di 42 anni è emerso che era in possesso di una bicicletta e di un paio di guanti, bottino di uncompiuto giorni prima a Lusiana. Processato con rito direttissimo per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e ricettazione il marocchino è stato posto in libertà con divieto di dimora nella provincia di Vicenza.