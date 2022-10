Monte San Giusto, il cassone si ribalta e lo travolge: muore a soli 27 anni schiacciato dal trattore

MONTE SAN GIUSTO - Muore schiacciato da un trattore mentre lavora in un campo. La vittima è un giovane di 27 anni. È accaduto a Monte San Giusto, in via Madonna Concezione. L'allarme è partito dai familiari del ragazzo che, non vedendo il 27enne rientrare, si sono preoccupati.

Nel tardo pomeriggio la tragica scoperta. Stando a una prima ricostruzione, il giovane stava guidando un trattore con un cassone che trasportava un altro mezzo agricolo. Per cause in corso di accertamento, il cassone si sarebbe ribaltato e il mezzo agricolo avrebbe schiacciato il conducente. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 e degli operatori della Croce Verde di Monte San Giusto. Il 27enne era già morto. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco.