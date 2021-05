Giacomo e la sua famiglia, così vivono gli unici abitanti del paesino fantasma nascosto in Cadore

VALLE DI CADORE - Dopo un inverno tanto lungo e generoso di neve, e una primavera ancora avara, cresce la voglia di verde. Ed è in questo desiderio che si fa strada l'azienda agricola di Damos. Nel piccolo borgo che si trova in comune di Valle di Cadore, un poggio solitario che si affaccia sulla valle del Piave e Perarolo, è nata e prospera l'azienda agricola condotta dal giovane Giacomo Zangrando, unico residente dell'antico insediamento che ha perso tutti i suoi abitanti tranne Giacomo e famiglia .

Unico abitante nel paese "fantasma" - L'azienda ha aperto le porte e iniziato l'attività lo scorso autunno in una sede completamente rinnovata dopo il furioso incendio del 7 agosto 2015 che l'aveva praticamente distrutta. Quel giorno tutto sembrava perduto, ma la caparbietà della famiglia Zangrando ha rimesso in moto l'entusiasmo e oltre a ricostruire la casa distrutta, ha portato alla nascita dell'azienda agricola Damòs mantenendo vivo il piccolo villaggio che offre ai visitatori anche l'incanto della chiesetta dedicata ai santi Andrea e Giovanni, fra le più antiche del Cadore. Per questo sabato primo maggio e domenica due, propone una vendita straordinaria di piante officinali, aromatiche, da giardino e balcone, e anche gerani, vendita che continuerà fino ad esaurimento dell'offerta nelle prossime settimane dalle 9 alle 18.

Spiega Giacomo: «Un modo di ripartire dopo il lungo periodo buio della chiusura, dare speranza per il prossimo futuro, in particolare per la stagione estiva in cui la nostra montagna deve proporsi sempre più accogliente». La visita in azienda dovrà essere nel rispetto delle normative sanitarie in vigore, con l'uso delle mascherine il distanziamento ed il disinfettante per le mani, prodotto questo con i fiori di Damòs e messo a disposizione dei visitatori. Per chi non potrà essere sul posto c'è comunque l'opportunità di esserci. Con l'E-Commerce, raggiungibile nel sito www.aziendadamos.it è possibile regalare o far pervenire a sorpresa un pensiero regalo per la Festa della Mamma del prossimo 9 maggio spiega Giacomo Zangrando. (G.B.)

