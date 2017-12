Due banditi armati di pistola rapinano una sala slot Il bottino è di 1500 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Due banditi in azione ieri mattina, intorno alle 7, alla Royal Slot di Passo del Bidollo di Colbuccaro. Il colpo ha fruttato un bottino di oltre 1500 euro e sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Macerata e della stazione di Corridonia per risalire ai responsabili. All’interno della sala slot (situata nello stesso stabile in cui trova la discoteca Ciao Ciao) c’era solo un dipendente. I due malviventi, con il volto travisato e armati di pistola, sono entrati nel locale e hanno esclamato: «Dacci i soldi». Il cassiere non ha opposto resistenza e ha consegnato la somma di denaro. È stata un’azione fulminea. A quel punto la coppia di malviventi è fuggita di corsa, salendo a bordo di un’auto. Immediata la chiamata al 112 e tempestivo l’intervento dei carabinieri. Ma dei rapinatori, purtroppo, non c’era alcuna traccia. Gli investigatori dell’Arma hanno provveduto a raccogliere la testimonianza del dipendente della Royal Slot (il locale è aperto H24) che ha fornito una descrizione degli autori del colpo.