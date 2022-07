Ennesimo incidente stradale lungo la “Carrareccetta”: un’auto è piombata nel giardino di una casa. I residenti protestano

CORRIDONIA - Incidenti stradali e proteste in serie. Accade in quel di Corridonia dove la provinciale che porta all’Abbadia di Fiastra, nota anche come “Carrareccetta”, è sempre molto frequentata e teatro di incidenti anche gravi. Chi abita nella zona evidenzia come, in assenza di controlli e di limitazioni, spesso le regole di sicurezza e i limiti di velocità non vengano tenuti in considerazioni producendo preoccupazione in quanti abitano nelle abitazioni a ridosso della provinciale. Di recente è accaduto che un’auto abbia sfondato la recinzione di una casa piombando nel giardino distruggendo anche alcuni arredi ed un’altra abbia finito la sua corsa contro una quercia. Auto che finiscono fuori dalla sede stradale non incontrando freni di alcun tipo, non ci sono nemmeno i guardrail a protezione. Lucia Bordoni, che in quella zona abita, ha di recente segnalato alla Provincia la pericolosità della situazione.