Schianto tra auto e furgone: due feriti, un 65enne in gravi condizioni a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Incidente stradale da brividi questa mattina sulla ex Statale 485, all'altezza di San Claudio di Corridonia. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale, si sono scontrati un furgone e un'auto.Un uomo di 65 anni, al volante di una Alfa 146, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe un pericolo di vita. Il conducente del furgone, che ha riportato conseguenze più lievi, è stato invece portato dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale civile di Macerata. Sul posto anche i vigili del fuoco.