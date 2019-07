Scontro tra auto e bici ciclista di 70 anni finisce al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Auto contro bici. Ferito un anziano portorecanatese. È accaduto oggi poco dopo le 12 davanti al supermercato Sì con Te, in via 29 Marzo, entrata nord della città. Per dinamiche al vaglio della polizia municipale di Porto Recanati intervenuta sul luogo dell’incidente, un’utilitaria proveniente da una via laterale e guidata da una donna del posto ha investito un uomo che stava attraversando la strada in sella alla sua bicicletta. L’uomo, un 70enne portorecanatese, è caduto a terra battendo la testa. L’impatto tra vettura e bicicletta è stato violento. Immediatamente soccorso dalla locale Croce Azzurra e dalla medicalizzata di Recanati, il ciclista è stato trasportato all’ospedale di Civitanova in codice giallo. L’uomo non è in pericolo di vita.