CORRIDONIA «Ci hanno voluto fermare, ma il Ciao Ciao non si ferma». Parole dure, che arrivano dopo una giornata tesissima, quella di ieri, per la famiglia Raffaeli. A pronunciarle Mery, che con Monica gestisce la sala da ballo a Passo del Bidollo, che ieri mattina è stata teatro di un principio d’incendio. Le bocche sul caso restano cucitissime, ma tanto queste dichiarazioni, quanto il fatto che siano state rinvenute delle taniche all’interno del locale e pure delle tracce di combustibile portano verso una stessa direzione: quella del dolo.





L’allarme alla discoteca è scattato alle 8.30 di ieri mattina, quando i titolari hanno notato del fumo nero uscire da una delle porte di sicurezza. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco di Macerata, che intervenendo celermente sul posto con i carabinieri hanno impedito alle fiamme di propagarsi e fare danni ancora più ingenti. Le fiamme, infatti, sono state circoscritte in maniera piuttosto rapida, è stato il fumo a creare i maggiori disagi, invadendo in particolare le pareti e le suppellettili della sala del liscio, da dove si sarebbe originato il rogo. Rogo che sarebbe partito da un divanetto (alcune taniche di combustibile, probabilmente gasolio, erano state svuotate a terra). Ma l’intervento dei pompieri, che comunque è andato avanti fino alla serata, ha scongiurato il peggio. «Siamo davvero scioccati per l’accaduto – ha aggiunto su Facebook Mery Raffaeli, dopo una mattinata ad altissima tensione nella quale ha impedito anche solo di avvicinarsi al locale a qualsiasi persona non impegnata nell’intervento – mai avremmo pensato ad una cosa del genere. Vogliamo ringraziare tutte le persone che ci stanno contattando, anche solo per sapere come stiamo. Fortunatamente nulla di grave a noi e alle nostre abitazioni sovrastanti al locale. Solo tanta paura, paura di perdere anni e anni di sacrifici. Ringraziamo davvero tanto tutti quanti e stiamo facendo il possibile per pulire e sistemare tutto entro questo sabato». La struttura non è stata intaccata dalle fiamme. Ora però bisognerà fare luce su cosa sia accaduto. Sul fatto che si tratti di un incendio doloso non ci sono particolari dubbi: la speranza è che qualche telecamera posizionata nei dintorni del locale possa aver registrato qualche movimento sospetto.

L'orario





Certo è che la scelta di colpire alle prime luci del giorno, anziché nel cuore della notte, è piuttosto particolare. In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Corridonia e della Compagnia di Macerata, al lavoro per risalire ai responsabili del blitz di fuoco. Le indagini sono coordinate dal Pm Vincenzo Carusi.

Il Ciao Ciao aveva riaperto per la stagione invernale neanche un mese fa, il primo settembre. Si tratta di uno dei locali storici del Maceratese, nato nel 1985. Si compone di tre sale, una per il liscio, una per il latino-americano e una discoteca, oltre a un pub-ristorante. Un vero e proprio punto di riferimento, non solo in provincia di Macerata, per gli amanti del ballo e del divertimento.