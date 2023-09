CORRIDONIA - Ancora sotto choc i titolari della sala da ballo Ciao Ciao a Passo del Bidollo di Corridonia. Il locale, infatti, martedì mattina è stato interessato da un principio d’incendio e il fatto che siano state rinvenute delle taniche all’interno del locale e pure delle tracce di combustibile porta verso una stessa direzione: quella del dolo. Proseguono comunque le indagini a 360 gradi.

APPROFONDIMENTI IL CASO Blitz di fuoco in pieno giorno, incendio (si indaga sul dolo) alla discoteca Ciao Ciao, i titolari: «Hanno provato a fermarci»





«Un fatto inspiegabile - dice Monica Raffaeli che insieme alla sorella Mery gestisce la sala da ballo -. Siamo sconvolti, anche perché sopra la struttura ci sono le nostre abitazioni e le fiamme avrebbero potuto avvolgere tutto». È ancora molto scossa Raffaeli a cui nelle ultime ore sono giunti molti messaggi di vicinanza: «I nostri clienti ci hanno scritto e chiamato, e questo non può che farci piacere, ma quanto accaduto ci ha messo davvero a dura prova. Non riusciamo proprio a spiegarci il motivo, forse perché siamo una delle sale da balle che lavorano di più». Con la forza e la voglia di fare che contraddistingue la famiglia titolare della discoteca, però, si va avanti per ripristinare gli spazi e tentare di riaprire per il weekend. «Ancora non sappiamo se riusciremo a essere operativi sabato. Stiamo lavorando senza sosta e cerchiamo di fare il possibile. Comunque terremo aggiornati i nostri clienti».

L'allarme lunedì mattina





L’allarme alla discoteca era scattato alle 8.30 di martedì mattina, quando i titolari hanno notato del fumo nero uscire da una delle porte di sicurezza. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco di Macerata, che intervenendo celermente sul posto con i carabinieri hanno impedito alle fiamme di propagarsi e fare danni ancora più ingenti. Le fiamme, infatti, sono state circoscritte in maniera piuttosto rapida, è stato il fumo a creare i maggiori disagi. L’intervento dei pompieri, che comunque è andato avanti fino alla serata, ha scongiurato il peggio. Ora però bisognerà fare luce su cosa sia accaduto nella discoteca in pieno giorno. Al vaglio degli inquirenti i filmati delle telecamere posizionate nei dintorni che potrebbero fornire ulteriori elementi utili a chiarire i contorni della vicenda. In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Corridonia e della Compagnia di Macerata. Le indagini sono coordinate dal Pm Vincenzo Carusi.