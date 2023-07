CORRIDONIA - Barista rapinata a Corridonia. È caccia all’autore del raid messo a segno nei giorni scorsi. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, la donna, dopo avere chiuso il locale, si è seduta su una sedia all’esterno, vicino all’ingresso. Intorno all’una di notte si è presentato un giovane.

«Scusami, il bar è aperto?», ha chiesto alla commerciante. La donna, cortesemente, ha risposto che aveva appena chiuso e stava andando a casa.

A quel punto il giovane - che la vittima in precedenza non aveva mai visto - ha continuato a chiedere con insistenza di poter entrare nel locale, diventando aggressivo. La donna, terrorizzata, ha cercato di allontanarsi ma il ragazzo l’ha raggiunta immediatamente. E con un’azione fulminea l’ha strattonata e poi afferrata per il collo, strappandole dalle mani il cellulare: un costoso modello di iPhone. Poi è fuggito, facendo perdere le sue tracce. La barista non ha potuto fare altro che dare l’allarme e denunciare l’accaduto ai carabinieri, che si sono messi immediatamente al lavoro per risalire all’autore della rapina. L’aggressione è avvenuta martedì scorso ma se n’è avuta notizia soltanto ieri.

L'indagine



L’attività investigativa non è semplice perché il volto del giovane non è stato immortalato dalle telecamere presenti nel bar. I militari dell’Arma, come da prassi in questi casi, visioneranno i filmati della rete di videosorveglianza comunale, per appurare la presenza di eventuali auto sospette. Il rapinatore, di circa 20 anni, sarebbe di origine straniera. L’attività investigativa prosegue a 360 gradi.



Va detto che i carabinieri hanno da tempo potenziato l’attività di controllo, in primis per prevenire e reprimere i cosiddetti reati di natura predatoria, come appunto i furti e le rapine. Per quanto riguarda l’aggressione messa a segno martedì scorso resta ora da seguire l’evolversi delle indagini.