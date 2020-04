Positive al Coronavirus le gemelle stiliste Feleppa: «Papà in ospedale, che paura»

MORROVALLE - Dopo un periodo di assenza, le stiliste Francesca e Veronica Feleppa di Morrovalle, positive al Coronavirus, sono tornate sui social con un videomessaggio su Instagram, canale dove hanno 104mila follower, per raccontare la loro esperienza ravvicinata con la pandemia. Il padre delle due gemelle ha trascorso un periodo in terapia intensiva ed è tuttora ricoverato all’ospedale di Civitanova. Un messaggio diretto, sincero e molto toccante nel quale Francesca e Veronica, 27 anni, titolari di un marchio di abbigliamento in grande crescita, spiegano la causa del loro periodo di assenza dalle scene virtuali.

«La vita è fatta anche di momenti bui ma è proprio in questi momenti che nascono gli insegnamenti. Il nostro superpapà ci ha sempre detto di avere forza e coraggio e di portare avanti i nostri sogni qualunque cosa succeda» spiegano le due gemelle, visibilmente commosse, che poi entrano nel dettaglio della vicenda: «Il 18 marzo papà comincia ad avere i primi sintomi e qualche giorno dopo viene trasportato all’ospedale di Civitanova Marche dove gli viene diagnosticata polmonite da covid-19. Viene ricoverato, comincia le prime cure e poi viene trasferito in terapia intensiva».



«Noi potevamo solo aspettare la sera e chiamare i medici per sapere le sue condizioni. È difficile descrivere quei giorni. Si viveva giorno per giorno» affermano le due imprenditrici e stiliste sulla piattaforma Instagram dove sono molto popolari.

Gli esordi

Le due gemelle hanno cominciato vestendo le Barbie, mentre ora disegnano abiti per le più importanti celebrity. Tra l’altro la passione per la moda non è nel Dna della famiglia con il padre vigile del fuoco e la madre casalinga. Il racconto che le due gemelle offrono su Instagram si sposta sul lato emozionale: «Fidatevi, il restare a casa e annoiarsi con i propri familiari è un lusso che avremo voluto avere anche noi» dicono Francesca e Veronica che poi annunciano la loro positività «per fortuna con sintomi lievi». Il 9 aprile il padre viene estubato: «E oggi possiamo dire che ha superato la fase critica e si avvia verso la guarigione. Anche noi affrontiamo la guarigione». Il videomessaggio si conclude con una promessa: «Torneremo. Ma torneremo cambiate. Dopo la guerra restano i segni e gli insegnamenti». Il marchio Feleppa ha avuto una crescita costante così come il numero dei follower sui social, in particolare Instagram, canale preferito di chi fa moda.

