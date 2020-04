Macerata, si taglia le vene e si lascia cadere dal terzo piano di casa della madre: muore a 46 anni

MACERATA - Si è gettato dal balcone di casa. È morto così questa mattina un 46enne di Macerata. La tragedia si è consumata verso le 8.30i. L’uomo, separato, viveva in una palazzina insieme all’anziana madre.

Ed è lì che ha prima tentato di tagliarsi le vene ai polsi poi si è lanciato dal balcone. Il volo di diversi metri (viveva al terzo piano) gli è stato fatale. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i soccorsi, ma a carabinieri e sanitari del 118 non è rimasto nient’altro che constatare l’avvenuto decesso. Da quanto emerso il 46enne non avrebbe lasciato biglietti per giustificare il tragico gesto, soffriva da tempo di depressione.

