Addio a Irma, cuoca dal cuore d’oro: per 30 anni aveva gestito col marito il ristorante Il Gabbiano

SENIGALLIA - E’ morta Irma Seri, nota ristoratrice del Ciarnin. Classe 1932, aveva gestito insieme al marito Fabio per 30 anni il bar ristorante il Gabbiano sul lungomare Da Vinci, dove ora si trova il ristorante Luna Rossa. Una donna di una grande bontà d’animo e ai fornelli un’ottima cuoca. Il ristorante era sempre pieno anche perché sapeva accogliere i clienti facendoli sentire a casa loro. Ad aiutarla i figli Iorio e Doriana che hanno dato l’annuncio della sua scomparsa. Da qualche tempo si trovava all’Opera Pia Mastai Ferretti, gravemente colpita dall’Alzheimer. Era stata ricoverata in ospedale per un malore, ieri il suo grande cuore si è fermato. Irma Seri ha lottato come una guerriera affrontando la malattia che l’aveva svuotata dei ricordi, quelli che restano indelebili nei senigalliesi che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

