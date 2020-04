Addio a Giandomenico Lisi, attore e autore di commedie dialettali. Stroncato da una lunga malattia

PETRIOLO - Morto a 77 anni l’attore e autore di commedie dialettali Giandomenico Lisi. A piangerlo la comunità di Petriolo e quella del mondo teatrale, ma non solo. Lisi, infatti, sconfitto da una lunga malattia, ha speso negli anni il suo impegno culturale dentro e fuori i confini della regione Marche, in particolare come presidente della compagnia “Giovanni Ginobili”. «Giandomenico ha trasmesso a intere generazioni di ragazzi e ragazze l’amore per il teatro e per le tradizioni popolari - lo ha ricordato il sindaco Domenico Luciani -, era molto legato alla sua Petriolo ed ha promosso molti eventi dedicati al nostro paese. Ricordo l’ultimo regalo che ci ha fatto: lo spettacolo “Raccontare per Ricordare” in un teatro gremito di gente alle quali ha fatto vivere ancora una volta delle intense emozioni». Forte il cordoglio anche nella vicina Corridonia: «Prima di essere un artista ti ricorderò come una grande persona onesta ed elegante - ha scritto sui social Nelia Calvigioni, già sindaco e oggi presidente del consiglio comunale -, un uomo sensibile, divertente e umile fino alla fine». © RIPRODUZIONE RISERVATA