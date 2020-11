Boom di contagi Covid nelle scuole e nelle case di riposo: asilo chiuso e classi in quarantena

MACERATA - Due i decessi registrati ieri dal Servizio Sanità della Regione Marche nel Maceratese legati al Covid-19; si tratta di una donna di 82 anni di Corridonia che era ricoverata a Macerata e di una donna di 90 anni del capoluogo, ricoverata nella residenza sanitaria di Campofilone, che è deceduta nei giorni scorsi.

Entrambe avevano delle patologie pregresse. Tra i decessi di ieri, non registrato ancora dal bollettino regionale, c’è anche quello di un ospite della casa di riposo di Villa Cozza di Macerata: si tratta di un uomo di 94 anni, residente nel capoluogo.

La situazione

In aumento anche i contagi – ieri ne sono stati registrati ben 247 in provincia sui 740 regionali – mentre diminuiscono le persone in isolamento che passano da 4506 a 4475 (31 in meno rispetto al giorno precedente); di queste 321 presentano sintomi mentre 133 sono operatori sanitari. Sono 14 i ricoveri nel reparto di terapia intensiva del Covid-hospital di Civitanova, 21 quelli in semi intensiva e sette in non intensiva. Rimangono sempre 43 le persone ricoverate nella palazzina di Malattie Infettive del capoluogo mentre sono rispettivamente 27, 12, uno e uno i ricoveri nei pronto soccorso di Macerata, Civitanova, Camerino e San Severino. Rimane alta anche l’attenzione sul fronte scuole. È stata disposta la chiusura della materna Helvia Recina a Villa Potenza dopo che un collaboratore scolastico è risultato positivo al virus; l’istituto riaprirà martedì 17. Due classi in isolamento fiduciario fino al 24 novembre anche alla scuola elementare Lucatelli di Tolentino dopo la positività rispettivamente di un insegnante e di un bambino; è stata già attivata la didattica a distanza. Positiva anche una educatrice dell’asilo nido Il Cucciolo di Tolentino; la sezione che interessa i cinque bambini è stata posta in isolamento in via precauzionale e si è provveduto a sanificare tutti i locali. Gli altri bambini rientreranno in classe lunedì 16. In aumento anche i contagi all’interno della casa di riposo Lazzarelli di San Severino; in città sono 91 i positivi e 55 le persone in isolamento domiciliare fiduciario. «Ci preoccupa l’aumento di contagi anche se i positivi sono in discrete condizioni di salute anche alla Casa di riposo Lazzarelli dove si registrano 28 ospiti positivi (di cui quattro trasferiti in strutture Covid), più tre infermiere e cinque operatrici socio sanitarie – ha fatto sapere il sindaco Rosa Piermattei -. Numeri che rientrano comunque nel totale dei contagi del nostro Comune. Stiamo fattivamente collaborando con l’Asur, grazie anche alla straordinaria opera del personale tutto, perché agli anziani ospiti non sia fatto mancare nulla in termini soprattutto di ulteriori quotidiani controlli e di assistenza».

