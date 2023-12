MACERATA - Un immobile del centro storico acquisito dal Comune. L’ente ha partecipato, con esito positivo secondo quanto stabilito dal Tribunale di Macerata, all’assegnazione di un immobile pignorato in centro storico. Si tratta del fabbricato di via Santa Maria della Porta 67-69 (con accessi a valle su via Padre Matteo Ricci) interessato, in precedenza, da danni causati dal sisma del 2016. Il Comune, considerato lo stato di collabenza e abbandono dell’immobile, era dovuto intervenire in passato per mettere in sicurezza la facciata del palazzo su via Santa Maria della Porta.

Il Comune ha partecipato alla gara d’asta ed è stato assegnatario del fabbricato per 85mila euro al prezzo di base d’asta. L’edificio è costituito da quattro piani fuori terra e uno seminterrato, ciascuno di superficie pari a 145 metri quadri. «L’immobile rappresenta una importante opportunità data la sua ubicazione, adiacente Palazzo Lucangeli e alla sede dell’Associazione Arena Sferisterio, e poiché rappresenta un incentivo alla residenzialità familiare nel centro – dice l’assessore all’Urbanistica Silvano Iommi -. Stiamo valutando la possibilità di realizzare, nei tre piani fuori terra, una decina di alloggi che potrebbero ospitare giovani coppie o coppie di anziani autosufficienti mentre il piano terra e il seminterrato potrebbero avere destinazioni diverse, anche connesse all’edificio confinante. Ci stiamo già muovendo per ottenere adeguati finanziamenti per il recupero completo dell’immobile».

I cantieri

Intanto in centro continuano i cantieri per la sistemazione di altri edifici. Anche per questo è stata emessa una ordinanza della polizia locale per regolamentare temporaneamente la circolazione stradale in via Morbiducci dove verrà smontata una gru edile. L’ordinanza, in vigore domani, dalle 9 alle 19, prevede invia Morbiducci (tratto compreso tra via IV Novembre e via Valentini) il divieto di transito e divieto di sosta; in via IV Novembre l’inversione del senso di marcia, senso unico con direzione corso Cavour; in via Filippo Corridoni direzione obbligatoria a sinistra all’incrocio con via IV Novembre e in corso Cavour direzione obbligatoria dritti all’incrocio con via IV Novembre.