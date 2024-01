CINGOLI Dopo un periodo poco felice dove le chiusure delle attività commerciali hanno avuto il sopravvento sulle nuove aperture, il centro storico di Cingoli tornerà a respirare un’aria migliore grazie all’inaugurazione di tre esercizi commerciali, due nel settore della enogastronomia ed uno nel settore dei servizi turistici.

I dettagli

Si sta definendo l’apertura del ristorante-vineria “La Cantina del Palazzo”, di un’attività che propone sushi (novità assoluta) e di un’agenzia viaggi. Per il ristorante si tratta di una riapertura (il taglio del nastro dovrebbe essere ad aprile) dato che è chiuso da tre anni: un locale molto conosciuto non solo in città, creato all’interno dello storico Palazzo Castiglioni, dotato di due ingressi, uno lungo corso Garibaldi e l’altro sul lato opposto (tra i vicoli), in via Benedetto da Cingoli. Mentre il locale dove si potrà gustare la tipica cucina giapponese verrà aperto in via Amici della Marca (a due passi dagli Uffici Anagrafe comunali) dove fino ad un paio di anni fa c’era la Pizzeria dell’Orologio. Sarà solo cibo da asporto poiché il locale non ha una sala ristorante. È una specialità che a Cingoli mancava e tra i giovani è molto richiesto. Questa nuova cucina arriva dopo l’apertura, ormai da diversi anni, di due negozi di kebab, uno in via Cappuccini e l’altro all’interno della Pizzeria del Vicolo in via Mazzini. Dunque al Balcone delle Marche ormai c’è di tutto e di più, dalla cucina tipicamente cingolana a quella mediorientale, a quella giapponese. Insomma piatti per tutti i gusti. La terza apertura (sempre in corso Garibaldi) riguarda un’agenzia di viaggio chiamata “Vivi Vacanze”, un’attività pluri-premiata, con diverse filiali in Italia. Dovrebbe aprire vicino alla Fontana del Maltempo. Tutte e tre le aperture sono in pieno centro.