Malore fatale, autotrasportatore di 59 anni trovato senza vita nel suo camion

COLMURANO - Malore fatale per un autotrasportatore, addio a Sergio Canali. Aveva 59 anni, era originario della Lombardia ma residente da circa 5 anni a Colmurano. La tragedia è avvenuta l’altra sera, intorno alle 23, quando il cinquantanovenne è stato ritrovato senza vita all’interno della cabina del suo camion ad una ventina di chilometri da Milano.

L’uomo, che lavorava come autotrasportatore per la ditta Diana Trasporti di Colmurano, aveva effettuato dei trasporti in mattinata nell’hinterland milanese per conto dell’azienda per la quale lavorava. Poi, si era fermato a casa del fratello per ristorarsi e fare una doccia. Quindi, era ripartito per le Marche.

Ad una ventina di chilometri da Milano Sergio Canali ha accusato un malore improvviso. Sarebbe dovuto rientrare nel pomeriggio ma a casa l’uomo non è mai arrivato.Il fratello ha allertato i carabinieri che, qualche ora più tardi, lo hanno ritrovato morto. Il corpo senza vita era riverso all’interno del camion, fermo al lato della carreggiata. © RIPRODUZIONE RISERVATA