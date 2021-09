MACERATA - Un autotrasportatore di 47 anni originario della provincia di Macerata è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Fidenza, in Emilia Romagna, questa notte, intorno alle 2. L'uomo è scivolato in una cisterna ed è morto per asfissia. Sul posto il 118, i carabinieri e gli ispettori della Medicina del lavoro della locale Azienda sanitaria. In corso le indagini per ricostruire le cause della tragedia.

