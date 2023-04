CIVITANOVA - Aggredisce una segretaria e un medico radiologo, caos all’ospedale di Civitanova Alta. Arriva la Volante della polizia. Identificato e denunciato dagli agenti del commissariato un uomo, che si era recato nella struttura ospedaliera per ritirare un referto. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio dell’altro ieri, intorno alle ore 17.30, all’ospedale di Civitanova Alta.





Un uomo, verso quell’ora, si è presentato all’ospedale della Città Alta per ritirare un referto medico. Ha raggiunto l’accettazione del reparto di Radiologia, chiedendo il documento in questione. Quando la segretaria, che si trovava dall’altra parte dello sportello, gli ha detto che prima era necessario effettuare il pagamento e poi gli avrebbe rilasciato la busta con il referto l’uomo si è allontanato. Poco dopo è tornato allo sportello ed è piombato all’interno dell’ufficio. Si è scagliato contro la segretaria, prendendola a spintoni e facendola cadere a terra. Sono stati momenti di allarme nella struttura. Un medico radiologo, che in quel momento si trovava nei paraggi, si è accorto di quello che stava accadendo ed è intervenuto per difendere la segretaria, allarmato dalle urla e dal trambusto. Ma l’uomo si è scagliato anche contro di lui, aggredendolo. Immediatamente sul posto, dopo la segnalazione del personale della struttura ospedaliera, sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia, diretto dal commissario Fabio Mazza.

Identificato il responsabile



Gli uomini della Volante hanno subito identificato il responsabile dell’assurda aggressione che ha generato non poco allarme e preoccupazione nella struttura ospedaliera della Città Alta. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato denunciato dagli agenti del commissariato di polizia. Soccorse le due vittime dell’aggressione. La segretaria ha riportato la frattura del costato. Per lei trenta giorni di prognosi. Se la caverà, invece, con sette giorni di prognosi il medico radiologo. Come si diceva, l’autore dell’aggressione è stato denunciato dalla polizia. Sono stati momenti di comprensibile tensione all’ospedale, soltanto l’arrivo degli agenti ha riportato la situazione alla normalità.