Choc all'ospedale di Civitanova: pretende il referto senza pagare, rompe due costole all'infermiera e aggredisce il medico

CIVITANOVA - Pretende il referto (radiologico) senza pagare e scatena il pandemonio all'ospedale di Civitanova, aggredendo prima un'infermiera e poi un medico.

Il furgone si ribalta sull'A14 a Porto Sant'Elpidio: era carico di auto rubate e smontate. I pezzi erano diretti in Marocco

È successo ieri pomeriggio intorno alle 17.30, quando l'uomo si è presentato all'accettazione chiedendo il referto di un esame radiologico. Alla richiesta di pagamento ha perso la testa, ha spintonato l'infermiera che è caduta a terra rompendosi due costole. In suo aiuto è accorso un medico che però è subito divenuto vittima anche lui della furia dell'uomo. Nel frattempo è giunta la Polizia, avvertita dai testimoni, che ha denunicato l'uomo. L'infermiera ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni, il medico in 7.