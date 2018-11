Vuole farla finita sotto il treno, trascinata via dai binari da due passanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - «Voglio morire» e si incammina lungo i binari della tratta ferroviaria, aspettando il primo treno in arrivo. È stata salvata da due passanti, che hanno subito chiamato i carabinieri e l’hanno trascinata via da lì. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo le 13.30, lungo la statale adriatica, nel tratto in cui la linea ferroviaria si incrocia con via Carducci. Una donna, una cinquantenne del posto, è stata notata mentre camminava pericolosamente sui binari, decisa farla finita con la vita. Aspettava il primo treno in arrivo per mettere in pratica le sue intenzioni e buttarsi sotto le ruote. Due persone che passavano l’hanno vista lì, ferma con la chiara intenzione di attender eil passaggio del treno, e l’hanno trascinata via, nonostante la cinquantenne opponesse resistenza, decisa più che mai a farla finita: cosa che aveva ribadito più volte di fronte ai passanti. Nel frattempo i due hanno anche chiamato i carabinieri.