Ubriaco tampona l’auto di una donna e scappa, albanese denunciato

CIVITANOVA - Tampona l’auto di una donna e scappa. Bloccato dai carabinieri, guidava ubriaco con un tasso alcolico di ben cinque volte superiore rispetto al limite consentito. I militari della Compagnia di Civitanova, l’altro ieri, sono stati allertati da una donna che, alla guida della propria Mercedes lungo via Cecchetti, era stata tamponata da un uomo. Il conducente si era allontanato indisturbato, nonostante le avesse arrecato degli evidenti danni al veicolo. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri. L’immediato intervento dei militari del Nucleo Radiomobile, sulla base delle informazioni acquisite dalla vittima, ha consentito di rintracciare, poco più avanti, il conducente della macchina, una Seat. Si trattava di un cinquantenne albanese, in evidente stato di ebbrezza, che è stato subito fermato. L’uomo, per via di diversi bicchieri di troppo, a stento riusciva a farfugliare il proprio nome. È stato sottoposto al test dell’etilometro. È emerso che l’albanese si era messo al volante con un tasso alcolico nel sangue di ben cinque volte superiore rispetto al limite consentito. Non solo. Guidava con la patente scaduta ed il veicolo era privo di copertura assicurativa e senza revisione. L’autovettura è stata immediatamente sequestrata e l’uomo denunciato all’Autorità Giudiziaria e segnalato alla Prefettura di Macerata. © RIPRODUZIONE RISERVATA