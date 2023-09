Dalla Tunisia a Civitanova nascosti in un Tir: un minorenne preso, altri 4 migranti in fuga

CIVITANOVA - Dalla Tunisia a Civitanova nascosti in un tir. Preso un minorenne, in quattro sono riusciti a scappare. E' successo stamattina a Civitanova, quando l'autista del mezzo pesante si è fermato alla dogana per i controlli e, una volta aperto il portellone, si è trovato davanti cinque giovani migranti. In quattro sono riusciti a fuggire, mentre uno - minorenne - è stato soccorso dai sanitari del 118. Le sue condizioni sono comunque buone.