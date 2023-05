CIVITANOVA - Dopo una settimana di lavoro intenso, la spiaggia di Civitanova è pronta ad accogliere i primi bagnanti. Le grandi quantità di materiale spiaggiato dopo il maltempo della scorsa settimana hanno costretto il Comune a intervenire con lavori di somma urgenza. Gli operatori balneari hanno fatti il resto per poter sistemare gli ombrelloni sull’arenile.

Ci sono ancora i grossi cumuli di legname e detriti che dovranno essere smaltiti dal Cosmari ma il più è fatto. E proprio questa mattina sono in programma le riprese del video promozionale “Civitanova Unisce”. L’idea è quella di formare una catena umana: la più lunga stretta di mano di sempre.



Tutti possono partecipare. L’appuntamento è alle 11. Civitanovesi e non, sono invitati a portare familiari e amici nel tratto di spiaggia preferito. Poi ci si prenderà per mano davanti alle telecamere. Mobilitati dall’assessorato al turismo, associazioni e operatori turistici. La regia e la produzione sono firmati da Daniele “Cuk” Graziani che nel 2021 aveva girato lo spot intitolato “Vitamina Mare” con Vittorio Brumotti, testimonial della ripartenza dopo le chiusure dovute alla pandemia. Nel 2020, fu invece “Risvegli”, del regista Paolo Doppieri a rilanciare il turismo, con il volto dell’attrice Denise Tantucci e la voce della cantante Sofia Tornambene.

Sempre in tema di eventi e manifestazioni, è stata fissata la data di recupero di “Civita Star 80”, la kermesse musicale del primo maggio rinviata per maltempo. Il concerto di Adriano Pappalardo e Ivana Spagna si terrà sabato 10 giugno con inizio alle 21 nell’area del Varco sul mare. Previsto anche un dj set. Tempo permettendo, l’ultimo fine settimana di maggio può segnare l’inizio dell’estate 2023, anche se la stagione balneare è iniziata ufficialmente proprio il primo maggio.

Ma è il primo weekend di giugno a segnare una tappa importante. Infatti, secondo quanto prevede la nuova ordinanza di sicurezza balneare, emanata dall’Ufficio Circondariale Marittimo, «il servizio minimo di salvataggio dovrà essere attivato e garantito obbligatoriamente il primo fine settimana del mese di giugno (sabato e domenica) e poi in via continuativa nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre almeno dalle 10 alle 18 con minimo un assistente bagnante marittimo ogni 150 metri di fronte mare». Una distanza ridotta rispetto all’anno scorso quando la distanza minima tra la postazione di un bagnino e l’altra era di 300 metri. L’ultimo servizio estivo ad essere attivato sarà il bus navetta gratuito per il lungomare nord, che transiterà tra i parcheggi di Fontespina. Dovrebbe partire a metà giugno con servizio quotidiano a luglio ed agosto.