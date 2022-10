CIVITANOVA - Nuove telecamere in arrivo sul lungomare Nord e nei quartieri di San Gabriele e Fontespina. «Fondamentali per risolvere le indagini da parte delle forze dell’ordine», sottolinea l’assessore alla sicurezza Giuseppe Cognigni. Nella prima mattinata di ieri sono cominciati i lavori di installazione sul lungomare Nord da parte della ditta Police Service, alla presenza dello stesso Cognigni.

Le telecamere saranno posizionate anche nel quartiere di San Gabriele, sabato scorso teatro di una rissa che ha visto coinvolti due gruppi di ragazzini e dove sono stati segnalati movimenti sospetti di baby spacciatori. Nel giro di tre, al massimo quattro, settimane i lavori di installazione degli occhi elettronici verranno ultimati. Ieri, come si diceva, è iniziato l’intervento di posizionamento sul lungomare Nord. Gli occhi elettronici monitoreranno anche gli attraversamenti pedonali e la pista ciclabile.

«Sul lungomare saranno dodici le telecamere di contesto e due Ocr, sul sottopasso Broccolo una Ocr, due di contesto in via Saragat, tre di contesto nel parco James Cook di fronte alla bocciofila, due di contesto dietro la chiesa di San Gabriele, quattro di contesto sul sottopasso Esso, due di contesto davanti alla scuola media Pirandello e, infine, due di contesto davanti alla scuola di via Regina Elena – ha spiegato l’assessore Cognigni –. Il quartiere Nord della città non aveva telecamere e tra gli obiettivi c’era quello di videosorvegliare il lungomare Nord, dove nel periodo invernale, in passato, erano stati segnalati furti, aggressioni e movimenti sospetti in quelle case vacanze che, nei mesi invernali, restano vuote. Nelle aree verdi di San Gabriele, come quella denominata James Cook, di fronte alla bocciofila, erano stati segnalati danneggiamenti e la presenza di baby gang. Con queste telecamere – ha continuato l’assessore Giuseppe Cognigni - arriviamo a 260 telecamere presenti a Civitanova, tutte regolarmente funzionanti e utili alle forze dell’ordine nel contesto delle loro indagini. Anche il sottopasso Esso necessitava di un intervento come questo. È una importante via di collegamento, non soltanto nei mesi estivi, e tempo fa era stata segnalata la presenza di bivacchi».



«Quattro mesi fa - prosegue Cognigni -, su quel sottopasso era stato potenziato il sistema di illuminazione, ora ci saranno anche le telecamere di videosorvaglianza. Finalmente tutto il lungomare dallo stadio fino al sottopasso Broccolo è videosorvegliato». Le telecamere di videosorveglianza saranno collegate direttamente alle centrali operative delle forze dell’ordine e, in caso di black out, saranno in grado di continuare a registrare. Come si diceva, inquadreranno anche gli attraversamenti pedonali per garantire sicurezza a 360 gradi.