CIVITANOVA -È partita in ritardo ma decisamente con il piede giusto la stagione balneare a Civitanova. Il primo fine settimana di caldo e di sole, quello appena trascorso, ha fatto registrare il tutto esaurito in spiaggia e negli chalet. E, a differenza di alcune località di mare nel Nord delle Marche, la gente non ci ha pensato due volte a tuffarsi in acqua.

APPROFONDIMENTI L'AZIENDA Apiro, Panatta lavora per il benessere dei dipendenti: apre la mensa aziendale, soli tre euro per un pasto completo

Nonostante non sia ancora limpida come gli anni passati, a causa delle mareggiate e del maltempo delle scorse settimane. C’è chi ha chiesto rassicurazioni agli addetti ai lavori, che a loro volta si sono affidati agli Enti preposti per avere risposte. Ma sabato e domenica scorsi quasi tutti hanno fatto il bagno. È questo il quadro della situazione che emerge dalle parole di alcuni dei proprietari degli stabilimenti balneari che fanno parte della nuova associazione Abc (Associazione Balneari Civitanova). C’è entusiasmo tra gli addetti ai lavori per questa stagione estiva finalmente cominciata e i numeri, del resto, danno loro ragione. «La stagione è partita tardissimo a causa del maltempo, è stato necessario sistemare di nuovo le spiagge, ma finalmente ci siamo – ha detto Marco Scarpetta, vicepresidente dell’associazione e titolare di Raphael Beach, sul lungomare Sud – La gente ha ricominciato ora a venire al mare, ma ha ricominciato “forte”. Questo fine settimana tantissime persone. La stagione è cominciata ora ed è cominciata bene. Per quanto riguarda l’acqua, ha perso visivamente la sua solita trasparenza. Serve un po’ di tempo».



«Questo fine settimana l’affluenza è stata tantissima – ha detto Gianni Lorenzetti dello chalet La Bussola, sul lungomare Nord –: è chiaro che i primi giorni la gente ha voglia di mare, dopo tutti questi giorni di pioggia e di maltempo. Le attività hanno registrato il tutto esaurito questo fine settimana. Per quello che riguarda il discorso dell’acqua, c’è stato qualche cliente che ha chiesto rassicurazioni. Più di uno ha chiesto, ha fatto domande. Abbiamo reso noti i dati a nostra disposizione e, nel tempo, abbiamo anche spiegato ai nostri clienti come funziona dopo le piogge e le mareggiate. Quando piove è necessario attendere qualche giorno. Con il tempo le persone lo hanno capito». «Proprio oggi mi sono spostato verso San Benedetto e ho avuto modo di vedere che il colore dell’acqua è omogeneo – ha spiegato Aldo Ascani dello Shada, sul lungomare Sud – Oggi vedo che si sta schiarendo e credo che con un paio di giorni la situazione tornerà alla normalità. Il problema si sta risolvendo, dopo di che il nostro mare tornerà azzurro, come sempre. Ho notato che dal mare non vengono fuori neppure più rami o detriti. Sabato e domenica la gente si è fatta il bagno. Questo weekend è stato sold out. Prima, di solito, la gente veniva più tardi, perché prima si faceva un giro al mercato che richiama solitamente tante presenze. Sabato, invece, ho notato un’inversione di tendenza. La spiaggia si è riempita subito e Civitanova è stata veramente presa d’assalto: tantissimi dall’entroterra e tantissimi gli umbri che si sono fermati a Civitanova. Anche ieri, che era lunedì, in giro c’era tanto movimento. Non è mancato chi ha fatto il weekend lungo. La stagione è partita tardi, per via del maltempo, perché le spiagge e gli stabilimenti balneari erano pronti. Ma ora è finalmente cominciata».