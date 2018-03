Spacciatore in bicicletta preso con quasi mezzo etto di cocaina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Pusher in bicicletta bloccato e arrestato dai carabinieri. I militari dell’Arma della Compagnia di Civitanova lo tenevano d’occhio già da un po’ e seguivano i suoi spostamenti quotidiani, decisamente sospetti, in sella ad una due ruote. E nella mattinata di ieri l’uomo, un quarantottenne civitanovese è stato fermato, perquisito e arrestato: in casa aveva oltre 40 grammi di cocaina e svariate centinaia di euro.L’episodio è avvenuto nella zona di San Gabriele, dove vive il civitanovese e dove da un po’ si concentrava l’attenzione dei militari. Come si diceva, infatti, già da qualche tempo i carabinieri lo tenevano sotto controllo, insospettiti dagli strani giri in bicicletta che il quarantottenne era solito fare. E ieriè stato effettuato l’ennesimo appostamento nei pressi dell’abitazione dell’uomo e quando i militari lo hanno visto uscire di casa e salire in sella alla sua bicicletta hanno deciso di intervenire. Senza perdere tempo, lo hanno bloccato per una perquisizione. Addosso all’uomo i carabinieri hanno rinvenuto alcune dosi di sostanza stupefacente. Da qui, a quel punto, i controlli si sono spostati nell’abitazione del civitanovese. Il blitz ha dato gli esiti sperati e ha confermato quelli che erano i sospetti dei carabinieri.Nella casa, in seguito ad un controllo meticoloso, sono stati rinvenuti 43,5 grammi di cocaina, denaro in contati per un totale di circa 800 euro, un bilancino di precisione e materiale usato per il confezionamento delle dosi di droga. A quel punto l’uomo è stato arrestato.