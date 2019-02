Spaccata e tetto sfondato: colpi al ristorante e al negozio di vernici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Dalle vetrate o dal tetto: raid notturno dei ladri a Civitanova. Furto con spaccata nel ristorante MedEaterraneo, il ladro di turno manda in frantumi una vetrata ma se ne va a mani vuote, dopo un blitz duranto pochissimo tempo. Secono la videosorveglianza installate nel locale, un uomo a volto scoperto ha frantumato una delle tante vetrate che danno sul lungomare: ma ha trovato il registratore di cassa vuoto ed è scappato. Nel negozio Multicolor, invece, ignoti hanno prima cercato di mandare in frantumi una vetrata. Poi sono passati dal tetto della struttura, dopo aver divelto dei pannelli. Sono stati portati via alcuni prodotti.