Siringhe nell’area del lavatoio del Castellaro La protesta corre sul web

CIVITANOVA - Ennesimo angolo della città diventato luogo di consumo di droga. Siringhe sono spuntate tra l’immondizia nel parcheggio del lavatoio del Castellaro. Si tratta di un’area di sosta recintata accanto alla struttura ancora funzionante con vasche e acqua per lavare. Si trova all’inizio della pista ciclabile, in via Castellara, in posizione defilata rispetto al parcheggio posto sull’altro lato della strada. E così sul lato della siepe, tra rifiuti vari, ecco le ormai immancabili siringhe con ago ancora inserito.Sono tracce di un consumo di eroina che ha raggiunto livelli allarmanti, dunque non solo un problema di igiene. Praticamente non c’è zona della città immune dalla presenza di siringhe. E sui gruppi social della città fioccano le foto postate dai civitanovesi.