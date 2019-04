Trovano un sentatetto che dorme sul pianerottolo davanti alla porta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Sorpreso dai padroni di casa a dormire nel pianerottolo, arrivano i carabinieri. L'uomo era senza fissa dimora, sulla settantina e cercava rifugio per passare la notte. Nella prima mattinata di ieri, intorno alle 7, i carabinieri sono intervenuti all'ultimo piano di un condominio del centro, di fronte alla zona portuale. È lì che, sopra una stuoia di fortuna, si era messo a dormire un uomo. I carabinieri sono arrivati poco dopo sul posto e hanno identificato l'uomo. Si tratta appunto di un settantenne, di origine inglese, di fatto senza fissa dimora, che ha raccontato ai militari dell'Arma di essere arrivato in treno a Civitanova e di aver cercato un rifugio per trascorrere la notte.