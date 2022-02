Scogliera a protezione del molo Est: al via i lavori per il consolidamento. Ecco il programma

CIVITANOVA - Lavori di consolidamento della scogliera a protezione del molo Est, già in vigore l’ordinanza dell’Ufficio circondariale marittimo di Civitanova che disciplina l’intervento. In pratica saranno sistemati nuovi scogli a protezione della porzione più a Nord del braccio del molo che si estende verso il mare aperto: la zona del faro rosso rivolta verso il mare. Sarà quindi aumentata la protezione del molo e della sua banchina pedonale. Inoltre sarà prolungata la piattaforma ad uso dei pescatori sportivi.



Sarà collegata la prima piattaforma. Quella che corre sopra gli scogli nel tratto centrale del molo Est, con quella realizzata sulla punta, dietro il faro rosso, molto apprezzata dai civitanovesi per passeggiate e foto. Finora i due tratti erano divisi, accessibili da diverse scalinate in ferro. Ora saranno collegati. Il tratto di congiunzione della piattaforma sul lato interno del molo Est, quello verso l’imboccatura del porto, sarà lungo 56 metri e largo, come quelli già realizzati, 3,50 metri.

Il massetto sarà posto sopra la scogliera ed avrà uno spessore di 2 metri. Proprio per questo è necessario allargare la barriera protettiva dal mare. Si tratta di un intervento già programmato l’anno scorso. Il progetto esecutivo risale al mese di settembre. Poi c’è stata la procedura per l’appalto ai lavori per i quali sono stati stanziati 250 mila euro. Arrivano da un finanziamento della Regione, competente in materia portuale, per complessivi 519mila euro. Sono riservati ad interventi di investimento nell’area portuale. Una parte sarà quindi destinata ad una ricarica di scogli sulla barriera frangiflutti del molo Est. Intervento propedeutico, come detto, alla nuova piattaforma di congiunzione tra quelle esistenti per la pesca sportiva. I lavori possono iniziare già nelle prossime ore.

L’ordinanza della Guardia costiera, infatti, prevede la chiusura ai pedoni dell’ultimo tratto del molo est, quello interessati dallo scarico degli scogli, già a partire da ieri e fino al prossimo 4 aprile. Chiaramente il divieto di transito a piedi e con qualsiasi altro mezzi entra in vigore quando ci sono i mezzi in azione. Durante lo svolgimento dei lavori sarà interdetto alla navigazione, all’ancoraggio, alla balneazione e alla pesca anche lo specchio acqueo antistante la testata del molo.



Dai divieti previsti dall’ordinanza, sono esclusi i giorni festivi, il sabato e le domeniche. L’area di smistamento degli scogli è stata individuata, come sempre, sul lato esterno del molo nord. Qui gli scogli saranno scaricati e poi trasportati fino alla zona di rinfoltimento attraverso l’ausilio del motopontone “Alessandra I”. Ad eseguire i lavori, saranno le ditte Ecotec di Rimini ed Eurobuilding di Servigliano. Il termine per completare l’opera è stato fissato al 30 di aprile, quando scadrà l’ordinanza in vigore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA