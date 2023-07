Civitanova, ragazzo di 23 anni muore in casa di un conoscente: disposta l'autopsia per chiarie il giallo

CIVITANOVA - Giovane di 23 anni trovato morto in casa di un conoscente a Civitanova. È successo domenica mattina ma la notizia si è appresa solo oggi. L’allarme in via Napoleone, nel quartiere San Marone. A chiamare i soccorsi è stato l’amico, all’alba. Sul posto - dove il giovane aveva trascorso la notte - sono subito arrivati i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo, di origini marocchine ma residente a San Ginesio.

Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Civitanova e il personale delle investigazioni tecnico-scientifiche dell’Arma. Spetta ai militari ora ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo e capire come mai si trovasse nell’appartamento di via Napoleone. Sarà l’autopsia, in programma per domani a chiarire le cause del decesso.

Le indagini dei carabinieri vanno avanti a 360 gradi e nessuna ipotesi viene lasciata al caso. Il giovane potrebbe essere stato ucciso da un malore o potrebbe aver ingerito sostanze che gli sarebbero state fatali.