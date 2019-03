Si schianta e vola contro un'auto parcheggiata: centauro muore a 23 anni

MILANO - Un ragazzo di 23 anni è morto in un incidente stradale venerdì mattina alle 11 all'incrocio di via Santander con piazza Bilbao, zona Barona. Il giovane a bordo della sua moto si è scontrato con un'auto ed è caduto a terra. Per il forte impatto il motociclista è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza, andando a sbattere contro un'auto in sosta. A nulla è servito l'arrivo dei mezzi del 118 perchè il 23enne si trovava già in arresto cardiocircolatorio.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell'incidente, in cui nessun altra persona è rimasta ferita.

