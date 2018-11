Silvia, volontaria 23enne per una onlus fanese, rapita dai guerriglieri in Kenya

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MALINDI - Silvia Romano, una volontaria milanese di 23 anni, partita per la onlus fanese "Africa Milele", sarebbe stata rapita ieri sera in Kenya.L'attacco, riferiscono i media internazionali, avrebbe avuto luogo ieri sera nella zona di Kilifi, un'ottantina di km a ovest di Malindi. Decine di uomini "pesantemente armati", probabilmente estremisti islamici, avrebbero ferito diverse persone e rapito la 23enne fanese, che si trova in Africa per conto della associazione Africa Milele Onlus. Nell'azione sarebbero state rapite anche altre persone. La ragazza sarebbe stata prelevata da uomini armati durante un assalto ad un centro comerciale a Chakama. Silvia era partita per l'Africa subito dopo aver conseguito la laurea, a febbraio.