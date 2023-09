CIVITANOVA Dalla Tunisia a Civitanova nascosti dentro il cassone di un Tir: fermato un minorenne, mentre gli altri, in cinque, si sono dati alla fuga e sono ricercati dalla polizia. È quanto accaduto nella mattinata di ieri, quando il conducente del mezzo pesante, un uomo italiano, ha aperto il portellone per l’ispezione nei pressi della Dogana, in una piazzola di sosta in via Pirelli, nella zona industriale di Santa Maria Apparente.





Il mezzo, di una ditta italiana che si occupa di spedizioni e di trasporti internazionali, dalla Tunisia aveva raggiunto Salerno, a bordo di un traghetto. Poi da lì è arrivato a Civitanova. Ignaro di tutto, il conducente non si è accorto che nascosti dietro c’erano sei nordafricani, che erano saliti a bordo e avevano viaggiato per ore ed ore all’interno del cassone. Tra di loro, anche un minorenne, un tunisino di 17 anni. Quando il conducente del mezzo pesante (che poco prima aveva sentito dei rumori) ha aperto il portellone per il controllo alla Dogana l’incredibile scoperta. Dal camion sono usciti di corsa i sei migranti. Soltanto uno, il diciassettenne, è rimasto sul posto. Gli altri cinque che hanno viaggiato nascosti insieme a lui sono scappati via, facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia di Civitanova e, in via precauzionale, è stato richiesto l’intervento di una ambulanza del 118 per valutare le condizioni di salute del minorenne. Il giovane nordafricano, nonostante tutte quelle ore passate viaggiando nascosto dietro il Tir, stava bene. Come da prassi, è stato affidato alla polizia locale e, quindi, ai servizi sociali del Comune di Civitanova. «Ci siamo subito attivati e abbiamo disposto il collocamento del minorenne presso una comunità della zona – ha spiegato il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Abbiamo fatto tutto quello che c’è da fare in casi come questi. Sono vicende umane che ci colpiscono, sono situazioni davvero spiacevoli». Ora sono in corso le ricerche degli altri cinque tunisini che si trovavano insieme a lui e che all’apertura del portellone sono scappati. Da chiarire in che modo i sei siano riusciti ad intrufolarsi a bordo del mezzo.

Il precedente nel 2020





C’è un precedente. Nell’agosto del 2020 due giovanissimi afghani, entrambi minorenni, avevano viaggiato per oltre mille chilometri nascosti sotto il cassone di un camion, dalla Croazia a Civitanova. A trovare i due profughi, stremati da quel viaggio che poteva per loro davvero essere l’ultimo, era stato il personale della Dogana. Il conducente del mezzo pesante, anche in quel caso, non si era accorto di nulla. I due, nonostante tutto, stavano bene e anche in quel caso erano stati affidati ai servizi sociali e poi trasferiti in una struttura.