Passeggia con la figlia sulla spiaggia e si punge con una siringa

CIVITANOVA -à Si punge con l’ago di una siringa mentre cammina in spiaggia insieme alla sua bambina, una donna finisce al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta.Ora la civitanovese di 36 anni dovrà sottoporsi ad una serie di esami e di accertamenti che, come vuole la prassi, dovrà ripetere per un anno. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì in uno stabilimento balneare del lungomare Nord, dove la donna stava trascorrendo una giornata di mare insieme alla sua famiglia.