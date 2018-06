I passanti riescono a bloccare lo scippatore ma scompare la vittima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Scippa un anziano del suo portafoglio, ma viene inseguito e bloccato prima dalla vittima e poi da alcuni ragazzi, che si trovano lì in quel momento. L'anziano, dopo aver recuperato il suo portafoglio, prende e se ne va. Inseguimento e un po' di confusione nella tarda mattinata, nel cuore del borgo marinaro. Un anziano, intorno alle 12.30, stava passeggiando da solo lungo via Zara. Improvvisamente all'altezza dell'incrocio di via Zara con via Conchigliaè stato avvicinato da un uomo, che lo ha scippato del portafoglio. L'anziano, però, non si è lasciato intimidire e ha cominciato ad inseguire il suo scippatore, gridando “al ladro, al ladro!” e richiamando in questo modo l'attenzione delle persone che si trovavano nella zona. In particolare alcuni ragazzi, che si sono ritrovati spettatori dell'inseguimento, hanno bloccato l'uomo che scappava, inseguito dall'anziano. E, nel frattempo, hanno allertato immediatamente i carabinieri. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia di militari. Quando sono arrivati sul posto i carabinieri hanno trovato quei ragazzi che tenevano fermo l'uomo. Ma dell'anziano, vittima del tentativo di scippo avvenuto poco prima, non c'era già più alcuna traccia.