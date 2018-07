Non ce l'ha fatta il ciclista travolto: la famiglia decide di donare gli organi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Non ce l’ha fatta Secondo Concetti, l’anziano civitanovese di 81 anni investito venerdì scorso. Troppo gravi i traumi riportati. A nulla, purtroppo sono valsi quindi il trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette e le cure qui ricevute.L’uomo è stato dichiarato clinicamente morto nella mattinata di ieri. Era in coma dall’incidente. I figli, con un ultimo gesto d’amore, hanno dato l’assenso all’espianto degli organi. Dovranno attendere fino al pomeriggio di oggi per poter riavere la salma, dopo l’esame autoptico che è prassi per una morte avvenuta in un incidente stradale.