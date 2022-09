Giallo a Civitanova, 43enne trovato morto nel bagno di casa. L'allarme dato da un amico

CIVITANOVA Dramma a Civitanova: un uomo di 43 anni è stato trovato senza vita nel bagno della propria abitazione. A dare l'allarme sarebbe stato un amico che aveva provato a contattarlo senza però ricevere una risposta, così si è recato nell'appartamento in via D'Annunzio dove lo ha trovato senza vita.

Croce Verde sul posto

Sul posto i sanitari del 118 e della Croce Verde ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Non si conoscono ancora i dettagli del dramma, se si sia trattato di malore o di altro. Degli accertamenti se ne sta occupando la polizia.