CIVITANOVA - Lutto a Civitanova per la scomparsa di Monia Granatelli. Aveva 50 anni, designer e product manager nel mondo della moda. Si è spenta a seguito di una malattia che non le ha lasciato scampo. Domani i funerali, alle 16.45, nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Civitanova. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Terra cielo da questa mattina alle 8. A ricordarla con un post e una foto su Instagram la sorella Wanna: «Vi racconto la storia di una principessa - ha scritto -. Cresce tra pizzi, lustrini, e buoni comportamenti. Mai una parola fuori posto. Esigente e delicata. Rispettosa e rispettata. Studiosa, ambiziosa, capace e sempre leale. Conquistatrice di obiettivi sempre alti. Ballerina, perfezionista, dritta come un fuso. Una principessa umile, che chiede scusa di essersi ammalata. Una principessa che soffre in silenzio». Professionista stimata, Monia Granatelli ha lavorato per il gruppo Pucci, dopo aver raggiunto i marchi più noti della moda: da Paciotti a Fendi e Ferragamo. Oltre alla sorella, lascia la mamma Laila e il padre Moreno. In tanti si sono stretti attorno al dolore della famiglia. La scomparsa di Monia lascia un grande vuoto in tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata come donna e come professionista.