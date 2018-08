Si masturba davanti a due donne: scatta la caccia al maniaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Vede due donne in macchina e da dietro una siepe inizia a compiere gesti di autoerotismo. L’allarme dato da un passante. È accaduto nella notte tra mercoledì e ieri in via Vincenzo Cardarelli, una piccola e appartata strada tra via Guido Cavallotti e la trafficata via Dante Alighieri. A dare l’allarme ai carabinieri è stata una persona che in quel momento si trovava nella via a pochi metri da dove stavano avvenendo i fatti.Erano circa le 2 di ieri e preoccupato e disgustato dall’immagine che aveva davanti agli occhi, il testimone (suo malgrado) ha preso il telefono e ha chiamato il 112. Al carabiniere che ha risposto al centralino la persona ha spiegato cosa stesse accadendo e ha richiesto l’intervento di una pattuglia: «Correte, c’è un uomo che si sta masturbando dietro una siepe mentre osserva due donne ferme all’interno di un’auto». Il testimone è rimasto lì ad aspettare che arrivassero i militari, ma al loro arrivo sia l’autore degli atti di autoerotismo, sia le due donne che erano all’interno della macchina erano già andati via. Ai carabinieri il testimone ha comunque fornito una descrizione dell’uomo e di quello che ha fatto prima di allontanarsi.