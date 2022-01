Mascherina alla statua del carabiniere eroe Piermanni, lo sfregio immortalato dalle spycam

CIVITANOVA - La mascherina sul volto della statua che raffigura il maresciallo Sergio Piermanni sul lungomare Sud. Qualcuno, di notte, ha pensato bene di far indossare la mascherina anti-Covid anche al maresciallo capo Sergio Piermanni. Uno sfregio, certamente, senza alcun senso, che è stata immortalata dalle telecamere.

A segnalare l’accaduto è stato il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Civitanova, Roberto Ciccola. «In tempo di pandemia qualcuno ha ritenuto, nottetempo, di fare indossare la mascherina anche al maresciallo Piermanni, peraltro con un colore in linea con l’Arma (la mascherina era di colore nero, ndr) – ha raccontato Roberto Ciccola in maniera certamente ironica -. Peccato che l’area sia soggetta a videosorveglianza. Dieci minuti dopo la segnalazione la squadra Anc è intervenuta per la rimozione e il ripristino dello status quo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA