Civitanova, rapina in farmacia. Il direttore: «E' stata un'azione fulminea»

CIVITANOVA - Sono ancora comprensibilmente sotto choc il direttore della farmacia De Giovanni, a Civitanova Alta, il dottor Nima Miri, e la sua collega, che l’altra sera sono stati vittime di un rapinatore solitario, che li ha minacciato con un cavatappi di legno. «Io e la mia collega eravamo dietro, erano circa le 19.30 ed un signore era appena uscito dalla farmacia – ha raccontato ieri il direttore della farmacia di Civitanova Alta, in piazza dell’Unità –. Ad un certo punto è entrato quest’uomo, ha atteso che all’interno non ci fossero clienti. È entrato con gli occhiali, il casco e un passamontagna. Ha lanciato un sacchetto di carta e ha urlato “mettete dentro i soldi”. Parlava italiano, della zona, anche se la voce era camuffata dal passamontagna che indossava. Gli ho dato quello che c’era, ma evidentemente non è stato contento. Mi ha urlato “apri il cassetto” e con questo cavatappi di legno mi è venuto addosso. Gli ho consegnato i soldi ed è uscito. Non so se c’era qualcuno ad aspettarlo, ma immagino sia venuto in motorino visto che indossava il casco. Fuori pioveva ed era scuro. È stata un’azione fulminea».

Civitanova, armato di siringa rapina una farmacia: identificato il bandito

Treia, rapina col taglierino in farmacia: bandito si spaventa e fugge a mani vuote

È stato il direttore della farmacia di Civitanova Alta ad allertare i carabinieri, subito dopo che il rapinatore è uscito dall’attività commerciale e si è dato alla fuga. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per risalire all’identità del rapinatore. Ieri in prefettura tavolo tecnico su richiesta dell’Ordine dei farmacisti e Federfarma, chiesto il potenziamento degli strumenti di sicurezza. Valutata l’adozione di telecamere hd e pulsanti sos.

© RIPRODUZIONE RISERVATA