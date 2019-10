Il rapinatore di farmacie tenta il bis, ma la Polizia lo aspetta al varco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Ha sessantacinque anni ed è incensurato l'uomo che è stato arrestato subito dopo il colpo alla farmacia Angelini di San Benedetto. A.Z., queste le iniziali del suo nome, è stato catturato a pochi metri di distanza dalla farmacia che aveva appena rapinato.Il tutto grazie ad una operazione partita in seguito al colpo messo a segno alla farmacia D'Aurizio avvenuta esattamente un mese prima dell'arresto, dove era stato incastrato da una telecamera.Ed era pronto a bissare, ma non sapeva che i suoi sopralluoghi alla farmacia Angelini erano stati notati e quando è entrato in azione è stato arrestato. L’immediata perquisizione sul posto consentiva alla Polizia di rinvenire la pistola, che era a salve, lo scaldacollo con fori oculari utilizzato per il travisamento e di recuperare l’intera somma di denaro sottratta immediatamente restituita alle aventi diritto.