Scontro tra auto all'altezza di una rotatoria nella zona dell'ospedale, ferite due persone

CIVITANOVA - Incidente all’altezza di un incrocio nella zona dell’ospedale. Poco prima delle 19.30, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due auto: una Fiat Panda e una Toyota Aygo. Due persone sono rimaste ferite ma le loro condizioni fortunatamente non sono gravi. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco.

